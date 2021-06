Der Flughafen Saarbrücken freut sich über die Rückkehr von SunExpress, am vergangenen Freitag hat die Airline ihren Betrieb am Flughafen wieder aufgenommen.

Der Ferienflieger aus Antalya wurde mit der traditionellen Taufe durch die Flughafenfeuerwehr empfangen.

„Wir freuen uns, dass unser langjähriger Partner SunExpress wieder am Start ist“, so der SCN-Aufsichtsratsvorsitzende, Wirtschaftsstaatsekretär Jürgen Barke. „Die Airline ist seit 1993 ein gern gesehener, weil zuverlässiger Partner am Saar Airport. Vor allem Urlauber profitieren daher seit nunmehr 28 Jahren von einer Direktverbindung in die Türkei.“

Bis zur viermal wöchentlich wird die Metropole an der türkischen Riviera im Sommerflugplan und darüber hinaus bis zum 5. Dezember vom SCN angeflogen. Auch im Winter sind Flüge buchbar: Zwischen dem 12. Dezember 2021 und dem 27. Februar 2022 startet die Airline einmal wöchentlich nach Antalya, ab dem 2. März 2022 zweimal wöchentlich.

„Die Deutschen stehen buchstäblich in den Startlöchern und haben nach den Monaten des Verzichts große Reiselust“, kommentiert Peter Glade, CCO bei SunExpress. „Wir fliegen unglaublich gerne und gerade von Saarbrücken. Nach so vielen Jahren vor Ort wissen wir: Die Türkei ist eines der beliebtesten Ziele und wir freuen uns, wieder zahlreiche Urlauber in die Ferien zu bringen oder ihnen den Besuch bei Freunden und Familie zu ermöglichen.“

Diesen Aspekt betont auch SCN-Geschäftsführer Thomas Schuck: „Da SunExpress mit Antalya über einen wichtigen innertürkischen Hub verfügt, ist die Airline auch für ethnische Verkehre von großem Interesse. Das gilt vor allem auch für Türkischstämmige in der Großregion.“ Urlauber könnten von Antalya aus auch bequem an die türkische Ägais gelangen, so Schuck.

Flüge mit SunExpress sind ab dem SCN sowohl als „nur“ Flug als auch im Rahmen von Pauschalreisen zu buchen. Alle bekannten Reiseveranstalter nutzen die Flüge der beliebten Ferienfluggesellschaft. Urlauber erwartet in der Türkei ein abwechslungsreiches Programm: Feinsandige Traumstrände, spannende Sehenswürdigkeiten, beeindruckende Naturlandschaften und kulinarische Highlights gehören dazu.

Flughafen Saarbrücken