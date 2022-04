SunExpress führt ihr neues SunPriority Paket ein, damit will die Fluggesellschaft Wartezeiten und Schlangen an den Flughäfen für ihre Passagiere reduzieren.

Mit SunPriority steht Fluggästen ein separater Check-in-Schalter zur Verfügung, zudem zählen sie zu den ersten, die an Bord gehen und nach der Landung ihr Gepäck wieder erhalten. Das Paket kann für alle SunExpress Flüge in die Türkei ab Basel, Berlin, Köln-Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Wien und Zürich bereits ab 7,99 Euro (Stand April 2022) gebucht werden.

„Neue Produkte und Services einzuführen, die den Bedürfnissen unserer Fluggäste entsprechen, gehört schon immer zu unserem Kerngeschäft“, so Nicole Haginger, Head of Product and Customer Journey bei SunExpress. „Wir freuen uns über das starke Interesse unserer Kunden an SunPriority, das Fliegen mit uns jetzt noch komfortabler macht. Wir werden unsere verfügbaren SunPriority Destinationen daher zeitnah weiter ausbauen.“

Zusätzlich zu den Verkaufskanälen wie Check-in-Schaltern, Flughafenschalter oder SunExpress-Kundenservice-Center können Passagiere das SunPriority Paket auch einfach während oder nach der Online-Buchung über sunexpress.com hinzufügen. Weitere Informationen zu SunPriority sind hier verfügbar.