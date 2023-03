SunExpress erwartet Rekordjahr

6,48 Millionen kamen dabei aus der DACH-Region, diese setzt sich aus den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen. Der Sitzladefaktor der Fluggesellschaft lag bei 85% und damit über dem Niveau vor der Pandemie. Mit einem Umsatz von 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 hat SunExpress alle selbstgesteckten Rentabilitätsziele übertroffen.

In der Sommersaison 2023 baut der Ferienspezialist sein Streckennetz um 26 neue Strecken aus, 9 davon alleine in der DACH-Region, was dem größten Ausbau der Unternehmensgeschichte entspricht. In Folge des vergrößerten Streckennetzes rechnet SunExpress bis zum Ende des Jahres mit mehr als 12 Millionen Fluggästen – davon sollen mehr als die Hälfte – 7,35 Millionen – auf Passagiere aus Deutschland, Österreich und der Schweiz entfallen.

SunExpress CEO Max Kownatzki: „Nach den schrecklichen Erdbeben in der Türkei und Syrien unterstützen wir weiter die Erholung der Türkei und sind mehr denn je von der Widerstandsfähigkeit und Stärke des Landes überzeugt. Diese Botschaft ist uns auch im deutschsprachigen Raum wichtig. Die touristische Nachfrage über 2019-Niveau bestätigt, dass die Türkei nach wie vor eine absolute Top-Destination für deutsche Urlauber ist, die mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis punktet. Wir sind die Fluggesellschaft mit den meisten Direktverbindungen zwischen der DACH-Region und der Türkischen Riviera sowie Anatolien. Damit bleiben wir die verlässliche Airline für unsere Gäste, die diese attraktive Ganzjahresdestination besuchen. 2022 war Deutschland an der Touristenzahl gemessen der führende Inbound-Markt in die Türkei. Wir schauen sehr optimistisch auf die kommenden Monate und erhöhen unsere Sitzplatzkapazität auf den DACH-Strecken in die Türkei um 13 Prozent gegenüber 2022.“

Weitere Streckennetzexpansion im deutschsprachigen Raum Mit den neuen Routen betreibt die von Skytrax als „World’s Best Leisure Airline“ ausgezeichnete Airline in diesem Sommer das größte Streckennetz in ihrer Unternehmensgeschichte. SunExpress bietet im kommenden Sommer noch mehr Flüge an die Türkische Riviera und steuert von den Flughäfen Antalya, Izmir, Dalaman und Bodrum-Milas insgesamt über 100 Ziele an.

Alleine aus dem deutschsprachigen Raum bedient SunExpress 110 Strecken von 20 Abflughäfen zu 17 Destinationen in der Türkei.

Weiterhin Hilfeleistung im Erdbebengebiet „Seit dem ersten Tag des Erdbebens haben wir eng mit den zuständigen Behörden zusammengearbeitet und setzen unsere eigenen Hilfsmaßnahmen und die im Rahmen der Luftbrücke noch bis Ende dieser Woche fort, die wir zwischen Deutschland und der Türkei gebaut haben“, so Max Kownatzki weiter.

SunExpress führte insgesamt 439 Sonderflüge durch, um Such- und Rettungskräfte sowie medizinische Teams in das Erdbebengebiet zu transportieren und die betroffenen Menschen zu evakuieren. Dabei wurden fast 7.700 Helfer und Helferinnen in die Region geflogen und auf den Rückflügen dieser Flüge über 18.500 vom Erdbeben betroffene Menschen aus der Region evakuiert. Die Fluggesellschaft lieferte 305 Tonnen Hilfsgüter in das Erdbebengebiet, indem sie über alle offiziellen Behörden, insbesondere AFAD, einen kostenlosen Frachtservice anbot.

Im Rahmen der von SunExpress initiierten Luftbrücke zwischen Deutschland und der Türkei wurden mit der in Kooperation mit DPD, FIEGE, time:matters, CB Customs Broker GmbH und Lufthansa Cargo gegründeten Initiative „Wir helfen gemeinsam“ bis dato mehr als 830 Tonnen in Deutschland gesammelte Hilfsgüter in das Erdbebengebiet transportiert, was über 9.000 Spendenpaketen entspricht.

SunExpress