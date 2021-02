Die Fluggesellschaft SunExpress sieht positiv in die Zukunft und will im Sommer Verbindungen von Deutschland in die Türkei ausbauen.

Starkes Signal für die ersehnte Rückkehr des Türkei-Tourismus: SunExpress, ein Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines, plant für die Sommersaison 2021 zusätzlich acht neue Flugverbindungen aus dem deutschsprachigen Raum in die Türkei. Der Flugplan gilt von Anfang April bis Ende Oktober und SunExpress startet insgesamt rund 300 Mal pro Woche von Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in Richtung Sonne.

“Wir alle sehnen uns nach Sonne und Erholung”, erklärt Max Kownatzki, CEO von SunExpress. “Die Türkei hat im letzten Jahr bewiesen, dass sie sicheren Urlaub in der Sonne auch in Corona-Zeiten bieten kann. Sie ist bei deutschsprachigen Reisenden eines der beliebtesten Urlaubsziele und wenn die Pandemie uns keinen Strich durch die Rechnung macht, sehen wir großes Potenzial für einen starken Sommer 2021.”

Chief Commercial Officer Peter Glade ergänzt: “Wir bringen unsere Kunden in die Sonne, zu Familie und Freunden – direkt, ohne Umwege. Ein stabiler Sommerflugplan mit starken Direktverbindungen ist für uns als führender Türkeispezialist besonders wichtig. Nach monatelangem Lockdown wollen die Passagiere eins ganz besonders: endlich ankommen.”

Mit den neuen Frequenzen bedient SunExpress ab April im deutschsprachigen Raum insgesamt 14 Abflughäfen in Deutschland, drei in der Schweiz sowie den Flughafen Wien in Österreich. Alleine in Deutschland legt der Urlaubsspezialist fünf neue Flüge auf: Von Düsseldorf aus geht es einmal die Woche nach Eski?ehir in Anatolien sowie nach Hatay im Süden des Landes. Zweimal wöchentlich steuert SunExpress ab April 2021 von Düsseldorf aus Zonguldak an der türkischen Schwarzmeerküste an. Neu ist zudem auch die wöchentliche Flugverbindung vom Flughafen Köln/Bonn nach Bodrum an der türkischen Ägäis und vom Flughafen Frankfurt aus nach Malatya in Ostanatolien.

Auch ab Wien wird es einen neuen wöchentlichen Flug nach Bodrum geben, zudem erhöht SunExpress die Flugfrequenz in der Schweiz mit einer Verbindung die Woche vom Flughafen Genf nach Izmir sowie zwei Flügen pro Woche von Genf nach Antalya.

Sicher in den Urlaub

Umfassende Hygienekonzepte in Übereinstimmung mit internationalen Standards sorgen an Bord für eine sichere Atmosphäre. Dazu gehört das verpflichtende Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (FFP2, KN95/N95 ohne Ventil oder Operationsmaske), die Mund und Nase bedeckt. Für Flüge in die Türkei benötigen Passagiere ein gültiges, negatives PCR-Testergebnis, welches bei der Abreise nicht älter sein darf als 72 Stunden.