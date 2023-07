SunExpress arbeitet mit Deutscher Bahn zusammen

SunExpress, ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, bietet aktuell Rail&Fly Tickets in Kooperation mit der Deutschen Bahn an.

Durch diese Zusammenarbeit können Kunden direkt mit dem Zug zu ihrem Flughafen und zurück fahren. Damit erhöht SunExpress die Flexibilität für Gäste und bietet maximalen Komfort während der gesamten Reise.

Mit Rail&Fly Tickets können Reisende von einem der mehr als 5.600 Bahnhöfe der Deutschen Bahn, sowie von Basel und Salzburg aus direkt in den Zug zum und vom Flughafen steigen. SunExpress-Passagiere erhalten Hin- und Rückfahrttickets oder One-Way-Tickets in Verbindung mit der Buchung eines internationalen Fluges über sunexpress.com. Bis zum 3. September 2023 bietet SunExpress seinen Kunden einen Willkommensrabatt von 10 € für Tickets der 1. Klasse und 5 € für Tickets der 2. Nach diesem Zeitpunkt zahlen Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene 64,99 € pro Person in der 1. Klasse und 34,99 € in der 2 (Stand Juli 2023).

Um an die Tickets für die sorgenfreie Reise zu kommen, buchen Kunden wie gewohnt ihren Flug über die SunExpress-Website und kaufen direkt im Anschluss die benötigten Gutscheine für die Zugfahrten mit. Es wird jeweils ein Gutschein pro Person und Fahrt ausgestellt, der vor der Reise in eine Fahrkarte bei der Deutschen Bahn einzulösen ist. Hier können Passagiere entweder Verbindungen am Tag der Abreise oder einen Tag vorher wählen, sowie Verbindungen am Tag der Rückreise oder einen Tag später. Die Fahrkarten gelten in allen DB-Zügen des Nah- und Fernverkehrs sowie bei ausgewählten Nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE).