Stuttgart mit neuer Frachtlinie in die USA

Am Flughafen Stuttgart startete am Sonntag, den 02. April 2023, eine neue Luftfrachtverbindung in die Vereinigten Staaten von Amerika.

Die Spedition Kühne+Nagel (AG & Co.) KG fliegt ab jetzt wöchentlich von Stuttgart nach Birmingham in den USA. Eingesetzt wird eine Maschine des Typs Boeing 747-800F mit rund 100 Tonnen Zuladung.

Ulrich Heppe, CEO Flughafen Stuttgart GmbH: «Für die exportorientierte Wirtschaft in Baden-Württemberg ist die schnelle und direkte Lieferung von Gütern per Luftfracht ein wichtiger Standortfaktor. Der Flughafen Stuttgart ist traditionell auf den Umschlag hochwertiger Fracht spezialisiert. Wir freuen uns deshalb sehr, dass die Spedition Kühne+Nagel diesen neuen Auftrag hier am Landesflughafen umsetzt und wünschen der neuen Strecke viel Erfolg!»

«Die Erweiterung unseres weltweiten Luftfrachtnetzes mit der 747-800F ist ein weiterer Beleg für unsere Wachstumsstrategie. Wir haben investiert, um unseren Kunden weltweit wie auch in der Stuttgarter Region und dem Südosten der USA noch mehr Service zu bieten“, so Marko Gunzenhäuser, Area Air Logistics Manager Stuttgart, Kühne+Nagel.

Am Flughafen Stuttgart wird vorwiegend so genannte Premiumfracht vorwiegend aus den Bereichen Maschinenbau und Automotive umgeschlagen. Im vergangenen Jahr 2022 wurden am Landesflughafen insgesamt rund 26.000 Tonnen Luftfracht registriert.

Flughafen Stuttgart