Strake Pfingsttage am Flughafen Düsseldorf

Die Verkehrszahlen des Düsseldorfer Flughafens an den zurückliegenden Pfingsttagen haben im Vergleich zu den vergangenen Osterferien und dem langen Himmelfahrts-Wochenende noch einmal angezogen. In der Zeit von Donnerstag, 25. Mai, bis einschließlich Dienstag, 30. Mai, verzeichnete der Flughafen circa 2.700 Flugbewegungen und 380.000 Passagiere. Verkehrsreichster Tag mit rund 480 Bewegungen und 69.000 Passagieren war Freitag, 26. Mai 2023. Zu den beliebtesten Zielen zählten Palma de Mallorca, Antalya, Heraklion, Dubai, Barcelona und Hurghada.

„Die Generalprobe für die kommende Urlaubssaison war erfolgreich“, so Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH. „Bestes Urlaubswetter und eine steigende Reiselust an den Pfingsttagen haben uns Verkehrsergebnisse gebracht, die sich den erwarteten Zahlen für die Sommerferien bereits stark annäherten. Unsere Fluggäste erlebten fast durchweg einen gut funktionierenden Flughafen. Damit zeigt sich, dass unsere Off-Block-Qualitätsoffensive für reibungslosere Passagierprozesse auch nach den Osterferien greift. Und dafür geht der Dank einmal mehr an unsere Partner und unser gesamtes Airport-Team. Nun freuen wir uns gemeinsam auf den Start der großen Ferien in rund drei Wochen und werden uns mit allen Beteiligten weiter intensiv darauf vorbereiten.“

Die Passagier- und Gepäckabfertigung verliefen weitgehend reibungslos. Nur am verkehrsreichen Freitag kam es bei einzelnen Check-ins zu Schlangenbildungen und ankommende Fluggäste mussten am Nachmittag bei einigen wenigen Flügen etwas länger auf ihr Gepäck warten. Geordnete, zügige Abläufe bestimmten auch das Bild an den Sicherheitskontrollen. Im Durchschnitt konnten 75 Prozent der Fluggäste an den beiden verkehrsreichsten Tagen Freitag und Samstag die Kontrollen innerhalb von zehn Minuten passieren. An den übrigen Tagen durchliefen sogar 90 Prozent der Passagiere die Sicherheitskontrollen in weniger als zehn Minuten. In den Verkehrsspitzen lag die Wartezeit für kurze Zeiträume etwas höher, im Durchschnitt zwischen zehn und 15 Minuten, nicht jedoch über maximal 32 Minuten.

Die entspannte, positive Stimmung am Flughafen zeigte sich auch in den Shops und Gastronomiebetrieben, wo gerade die Familien und Gruppenreisenden die saisonalen Speisen von Erdbeeren bis Spargel genossen. Und auch die Pfingstkampagne mit kleinen Give Aways und der Chance auf Geschenkgutscheine für die Restaurants und Geschäfte des Airports kam gut an und versüßte den Aufenthalt im Terminal. Reisende, die mit dem Auto zum Flughafen gekommen sind, profitierten von ihren vorab online gebuchten Stellplätzen – denn die Parkhäuser waren fast vollständig ausgelastet. Auch wenn jederzeit Stellplätze für Schrankenparker, Abholer und Bringer zur Verfügung standen, ist es mit Blick auf die Sommerferien sinnvoll, sich vorab online unter dus.com einen Parkplatz zu sichern und dabei auch noch zu sparen.