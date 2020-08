Die Schweizer Regierung hat sich bereits anfangs Mai dazu entschieden, der Swiss und ihrer Tochter Edelweiss wegen der Corona Krise großzügig unter die Armen zu greifen. Das Hilfspaket über 1,5 Milliarden Schweizer Franken war an die Bedingung geknüpft, dass auch die Muttergesellschaft Lufthansa über Staatshilfen am Leben gehalten wird. Dieses Hilfspaket ist nun fertig geschnürt und die versprochenen 1,5 Milliarden Franken können den beiden Schweizer Fluggesellschaften zufließen. Damit kann der Flugbetrieb bei Swiss und Edelweiss ohne größere finanzielle Sorgen langsam wieder hochgefahren werden. Die Swiss will die Hilfskredite so rasch wie möglich wieder zurückbezahlen.