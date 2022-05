Im Februar gaben die beiden Fluggesellschaften Frontier Airlines und Spirit Airlines ihre Zusammenschlusspläne bekannt, seit geraumer Zeit hat sich auch JetBlue ins Bieterrennen eingeschaltet. Der Low-Cost-Carrier JetBlue möchte die Aktionäre von Spirit dazu bewegen, die geplante Fusion mit Frontier Airlines am 10. Juni abzulehnen und das Übernahmeangebot von JetBlue anzunehmen. Die Geschäftsleitung von Spirit Airlines will jedoch nicht mit JetBlue zusammenspannen, da sie das Risiko bei einer Übernahme durch JetBlue als zu hoch einstuft. Spirit setzt also nach wie vor auf eine Fusion mit Frontier Airlines. Wir gehen davon aus, dass sich Spirit für eine Zusammenarbeit mit Frontier entscheiden wird, da die beiden Airlines vom Geschäftsmodell her besser zusammenpassen.