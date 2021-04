Mehr als 90 Destinationen sind ab dem EuroAirport im Sommerflugplan 2021 geplant. Trotz der pandemiebedingt unsicheren Situation trat auch am EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg am 28. März der Flugplan für die Sommersaison 2021 in Kraft, am Tag der traditionellen Umstellung von Winter- auf Sommerzeit. In Europa und dem Mittelmeerraum werden neue Destinationen angeboten, und am Flughafen Basel-Mulhouse lassen sich zudem neue Fluggesellschaften nieder.

Die Situation bleibt jedoch volatil und es ist möglich, dass sich die Flugpläne wieder ändern. Der schwierige Kontext im Zusammenhang mit der Pandemie und die häufigen Änderungen der Reisebeschränkungen gemäss den Vorschriften der verschiedenen nationalen Gesundheitsbehörden haben in der Tät einen direkten Einfluss auf die Buchungen, was sich auch im Angebot des neuen Flugplans niederschlägt.

Zu den rund zehn Städten und Inseln Spaniens, die bereits zu den beliebtesten Zielen ab Basel-Mulhouse gehören, kommt diesen Sommer eine neue Stadt hinzu, die für ihre futuristische Architektur bekannt ist: Valencia. EasyJet plant, die Hafenstadt zwei- bis dreimal die Woche anzufliegen. Auch Palermo figuriert im Flugplan 2021: Die Hauptstadt Siziliens wird von easyJet und WizzAir nun fünfmal pro Woche von Basel-Mulhouse aus bedient. Zudem wurde eine grössere Stadt der Balkanregion in den Flugplan aufgenommen: Sarajevo, die geschichtsträchtige und kulturell vielfältige Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas, ist ab 21.Mai dreimal wöchentlich mit WizzAir in etwas mehr als anderthalb Stunden vom Dreiländereck aus zu erreichen.

Zu den neuen Destinationen gehören auch Städte, die letzten Sommer schon geplant waren, aber aufgrund der Situation nicht aufrechterhalten werden konnten: Die Hauptstädte Moldawiens und Albaniens – Chisinau und Tirana – werden von WizzAir angeboten. Genauso wie die Fluggesellschaft Pegasus bietet zudem auch die nationale Fluggesellschaft Turkish Airlines eine regelmässige Flugverbindung zum internationalen Flughafen Istanbul Sabiha Gökcen an.

Viele Sonnendestinationen im Angebot

Zusätzlich zu den Balearen und den Kanarischen Inseln – den Topdestinationen des EuroAirport, die das ganze Jahr über im Flugplan stehen – kann man ab dem EuroAirport ebenfalls an wunderschöne Reiseziele in Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, der Türkei und fast der gesamten Adria-Küste fliegen.

Insbesondere Ägypten wird das ganze Jahr über angeboten. Die Sonnendestination Hurghada wird gleich von vier Fluggesellschaften bedient: easyJet, Corendon Airlines, Air Cairo und Fly Egypt.

Neue Fluggesellschaften am EuroAirport

Ab diesem Frühling 2021 werden drei Fluggesellschaften neu Flüge ab Basel-Mulhouse anbieten und zum Teil auch eine Basis eröffnen.

ASL Airlines: Die französische Tochtergesellschaft einer irischen ASL Gruppe, wird zwei Städte in Algerien anfliegen: Algier und Constantine.

Corendon Airlines: Ebenfalls neu vertreten in Basel-Mulhouse, ist eine Fluggesellschaft mit mehr als 165 Destinationen im Angebot. Die Muttergesellschaft wurde 2005 in den Niederlanden gegründet und eröffnet nun am EuroAirport ihre sechste Basis, wo sie insgesamt fünfzehn Destinationen anbietet.

Auch die 1992 in Riga gegründete europäische Charterfluggesellschaft Smartlynx hat entschieden, am Flughafen Basel-Mulhouse eine Basis zu eröffnen: Der erste Flug ist für den 20. Mai 2021 im Auftrag des internationalen Reise- und Tourismusunternehmens TUI geplant. Auf dem Programm stehen sechs Destinationen.

Sicher reisen: Neue «Flashtests»!

Um die Gesundheit der Reisenden optimal zu schützen und damit diese mit Vertrauen reisen können, hat der EuroAirport alle Richtlinien und Empfehlungen der Europäischen Kommission umgesetzt. Maskenpflicht, Social Distancing, verstärkte Reinigungs- und Desinfektionmassnahmen, Klimatisierung mit 100 Prozent frischer Aussenluft: Im Terminal werden die Passagiere und ihre Begleitpersonen durch Plakate und Lautsprecheransagen auf die verschiedenen Massnahmen aufmerksam gemacht. Diese und weitere Informationen sind auch auf der Internetseite des EuroAirport «Sicher Reisen» detailliert beschrieben, heißt es.

Ausserdem wurde im Dezember 2020 ein Testcenter eröffnet. Zusätzlich zu den klassischen PCR-Test und den Antigen-Schnelltests können Passagiere und Begleitpersonen ebenfalls «Flash»-PCR Tests machen, deren Resultate schon innert 90 Minuten verfügbar sind.

