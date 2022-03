Am 27. März startet am Flughafen Graz der Sommerflugplan, der Reiselustigen und Erholungssuchenden ein buntes und abwechslungsreiches Flugprogramm bietet. Neu im Bereich der Linienflüge: Die türkische Hauptstadt Ankara. Im Charterbereich werden nach einer Pause unter anderem wieder Burgas an der bulgarischen Schwarzmeerküste (von Juli bis September) sowie Catania auf Sizilien (Sonderflüge Ende Mai/Anfang Juni) angeboten.

„Nachdem viele Länder das Reisen durch die Zurücknahme von Reisebeschränkungen immer mehr vereinfachen, sehen wir gemeinsam mit den Reiseveranstaltern und Airlines dem Sommer optimistisch entgegen“, informiert Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Es ist gelungen ab Graz ein vielseitiges Destinationspaket zu schnüren, das sicher kaum Wünsche offen lässt!“

Charterketten

Zu rund 15 Feriendestinationen werden in den Sommermonaten mindestens einmal pro Woche Flüge angeboten. Unter diesen Zielen finden sich Evergreens wie Hurghada (2x pro Woche), Antalya (2x pro Woche), Brac, Rhodos und Heraklion (jeweils 4x pro Woche), Kos oder Korfu, aber auch Nischendestinationen wie Karpathos, Paros, Skiathos, Zakynthos und Calvi. Nach längerer Pause wieder an Bord: Burgas am Schwarzen Meer, das aufgrund seines attraktiven Preis-Leistungsverhältnisses schon vor der Pandemie viele Fans hatte.

Gran Canaria, das auch den Winter hindurch ab Graz angeboten wird, steht übrigens noch bis 27. April am Plan.

Kurzketten und Sonderflüge

Vor allem rund um die Feiertage im Mai/Juni und im Herbst gibt es zahlreiche Sonderflüge und Kurzketten zu attraktiven Destinationen wie zum Beispiel Valencia, Catania, Funchal, Larnaca, Lissabon oder Sevilla.

Mit der Linie

Am Donnerstag und Sonntag ist man mit Eurowings nach einer Flugzeit von rund 2 Stunden auf Mallorca. Wen es mehr zu einem City Trip oder in die Ferne zieht, der kommt mit den Anschlussflügen über die großen Umsteigeflughäfen Amsterdam, Frankfurt, München, Wien und Zürich auch in die große, weite Welt. Ebenfalls im Programm: Stuttgart und Düsseldorf.

Neu werden in diesem Sommer von Ende Juni bis Anfang Oktober bis zu drei wöchentliche Linienflüge mit Anadolujet, einer Tochtergesellschaft von Turkish Airlines und mit Corendon nach Ankara angeboten. Zu empfehlen als reiner Citytrip in die Hauptstadt der Türkei oder als interessante Zwischenstation auf dem Weg z. B. ans Mittel- oder Schwarze Meer sowie nach Istanbul. Nahezu im Stundentakt heben am Flughafen von Ankara die Flugzeuge zu den beiden internationalen Flughäfen Istanbul Airport und Istanbul Sabiha Gökçen ab.