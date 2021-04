Von Saarbrücken an die Sonnenstrände Europas: Ab dem 13. Mai 2021 bietet TUI ihren Gästen aus dem Südwesten bis zum Saisonende im Oktober etwa 600 Flüge nach Spanien und Griechenland und zurück an. Zum Einsatz kommt ein Airbus A320 mit 180 Sitzplätzen, den die Fluggesellschaft Smartlynx im Vollcharter für die TUI Deutschland betreibt. Das Flugangebot geht mit einer großen Hotelauswahl in den Zielgebieten einher. Top-Destination ist Palma de Mallorca – die Baleareninsel wird täglich angesteuert. Daneben steht Kreta immer dienstags und freitags im Flugplan. Die wöchentlichen Verbindungen nach Kos (montags), Rhodos (donnerstags), Fuerteventura (samstags) und Gran Canaria (sonntags) runden das Programm ab.

„Pünktlich zur Sommersaison rollen wir am Flughafen Saarbrücken wieder an den Start und bieten in diesem Jahr wieder ein breites Angebot an Urlaubsreisen nach Spanien und Griechenland in bewährter TUI-Qualität an. Insgesamt stellen wir unseren Gästen zwischen Mosel und Saar 110.000 Sitzplätze zur Verfügung. Mit unseren Hygienekonzepten, dem Covid-Protect-Reiseschutz und flexiblen Umbuchungsoptionen ist die Pauschalreise ganz besonders jetzt eine sichere Wahl, sodass einem unbeschwerten Urlaub nichts im Wege steht“, sagt Stefan Baumert, Geschäftsführer Touristik TUI Deutschland GmbH.

Mallorca gehört zu den beliebtesten Reisezielen deutscher TUI-Gäste. Unter den rund 900 Hotels ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ideal für Familien ist das Hotel TUI Suneo Green Garden in Cala Ratjada mit drei Pools und abwechslungsreichen Aktivitäten für Kinder. Die Erwachsenen genießen das Sportprogramm sowie das vielseitige kulinarische Konzept der World Cuisine. Eine Woche mit Frühstück kostet im TUI Suneo Green Green Garden inklusive Flug ab/bis Saarbrücken ab 475 Euro pro Person.

Der Wunsch nach Sicherheit und Flexibilität bei der Reiseplanung steht für Urlauber an erster Stelle. TUI bietet ihren Kunden beides, sowohl bei der Buchung als auch bei der Reise selbst. So ist bei allen Reisen ein kostenloser Covid-Protect-Reiseschutz automatisch inkludiert. Zudem buchen TUI Kunden mit dem Flextarif völlig risikolos. Bis 14 Tage vor Anreise können Flugpauschalreisen gebührenfrei umgebucht oder storniert werden.

Flughafen Saarbrücken