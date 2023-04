Slowakei hat MiG-29 an die Ukraine übergeben

Am Montag hat der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad die Auslieferung aller dreizehn slowakischen MiG-29 an die Ukraine als abgeschlossen bezeichnet. Die ersten vier Maschinen wurden im März von ukrainischen Piloten aus der Slowakei in die Ukraine überflogen, während die restlichen neun MiG-29 über dem Landweg in die Ukraine verschoben wurden.

Die MiG-29 Fulcrum waren für die Slowakei wertlos, gewartet wurden sie in grossem Umfang von russischem Personal und über Ersatzteile verfügte das Land für die MiG-29 keine mehr. Die Maschinen waren unserer Ansicht nach für die slowakischen Luftstreitkräfte nur noch sehr bedingt einsatzbereit. Für die Ukraine sind die MiG-29 aus der Slowakei jedoch noch gut nutzbar, sie können als Einsatzflugzeuge oder als Ersatzteilspender genutzt werden.

Die Slowakei hat sich bereits im Sommer 2018 dazu entschieden, ihre MiG-29 Fulcrum durch moderne F-16 Fighting Falcon aus dem Block 70 Standard zu ersetzen. Das NATO-Mitglied hat dazu bei Lockheed Martin vierzehn F-16V bestellt, diese sollen im nächsten Jahr ausgeliefert werden. Die slowakischen Luftstreitkräfte verfügen momentan über keine Jagdflugzeuge mehr und müssten im Kriegsfall von NATO-Partnern unterstützt werden.