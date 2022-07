Die Schweizer Flugsicherung Skyguide kontrollierte im ersten Halbjahr 2022 522'006 Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR). Dies entspricht einer Zunahme von 156,7% im Vergleich zum Vorjahr und einem Rückgang von 17,3% gegenüber dem ersten Halbjahr 2019. Der Flugverkehr im Luftraum über der Schweiz und in den von Skyguide verwalteten delegierten Gebieten erholte sich stetig, insbesondere seit Beginn der Sommersaison, und erreichte am Ende des ersten Halbjahres 90% des Verkehrsaufkommens von 2019 (im Vergleich zum Vormonat). 97,7% aller von Skyguide kontrollierten Flüge waren pünktlich, was 0,5 Prozentpunkte über der Pünktlichkeit des ersten Halbjahres 2019 liegt. Die Ukraine-Krise hatte keine Auswirkungen auf die Verkehrsströme durch die Schweiz und führte somit weder zu einer Zunahme noch zu einem Rückgang des Verkehrs.

In den ersten sechs Monaten verringerte sich die Lücke im Vergleich zum Verkehrsaufkommen 2019 allmählich, von -29% im Januar auf -20% im März, und erreichte im Mai und Juni -10%.

Flugbewegungen im ersten Halbjahr nach Marktsegmenten (Gebührenzone Skyguide)

2022 vs 2021 2022 vs 2019 Fracht-Flüge + 11.3% + 42.1% Business-Flüge + 54.0% + 24.2% Charter Flüge + 115.9% + 5.5% Mainline Airlines + 220.1% - 27.5% Regional Airlines + 124.5% - 37.2% Low-cost Carriers + 368.5% - 16.3%

Man muss beachten, dass sich die Marktsegmentklassifizierung von STATFOR im Jahr 2022 geändert hat und das Marktsegment "traditionelle Fluggesellschaften" in zwei Gruppen aufgeteilt wurde: Mainline- und Regional-Fluggesellschaften.

Im ersten Halbjahr 2022 stieg die Zahl der abgewickelten Überflüge um 170,2% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was einem Rückgang von 15,5% gegenüber der Zahl der Überflüge im ersten Halbjahr 2019 entspricht. Die Zahl der Starts und Landungen in der gesamten Schweiz nahm ebenfalls zu (+131,7% gegenüber 2021 und -21,9% gegenüber 2019).

Der Flughafen Zürich verzeichnete einen Anstieg der Flugbewegungen um 151,6% (-29,2% gegenüber 2019) und der Flughafen Genf um 172% (-17,1% gegenüber 2019). Die Regionalflughäfen der Schweiz verzeichneten eine Zunahme von +26,1% gegenüber 2021 und +2,5% gegenüber 2019, da sie von der COVID-Krise nicht so stark betroffen waren.

Die Bezirksleitstellen von Skyguide in Genf und Dübendorf verzeichneten eine Zunahme der Flugbewegungen um 151,8% bzw. 156,9% (-17,8% bzw. -16,4% gegenüber 2019). Der verkehrsreichste Tag für Skyguide im ersten Halbjahr 2022 war der Sonntag, 29. Mai, mit 4'069 kontrollierten Flügen.

Bewegungen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 nach Bezirksleitstelle und Flughafen:

Januar-Juni 2022 Januar-Juni 2021 Veränderung Bezirksleitstelle (ACC) Genf 286‘440 113‘766 +151.8% Zürich 342‘609 133‘372 +156.9% IFR Ankünfte/Abflüge Bern 5’229 4’758 + 9.9% Buochs 1’143 1’119 + 2.1% Donaueschingen 940 815 + 15.3% Friedrichshafen 5’090 2’128 + 139.2% Genf 75’891 27’896 + 172.0% Grenchen 2’088 2’051 + 1.8% Les Eplatures 969 1’071 - 9.5% Lugano 2’985 2’669 + 11.8% Sion 5’123 2’831 + 81.0% St. Gallen Altenrhein 4’764 3’187 + 49.5% Zürich 93’852 37’307 + 151.6%

Januar-Juni 2022 Januar-Juni 2019 Veränderung Bezirksleitstelle (ACC) Genf 286‘440 348‘545 - 17.8% Zürich 342‘609 410‘033 - 16.4% IFR Ankünfte/Abflüge Bern 5’229 5’200 + 0.6% Buochs 1’143 1’252 - 8.7% Donaueschingen 940 798 + 17.8% Friedrichshafen 5’090 7’409 - 31.3% Genf 75’891 91’567 - 17.1% Grenchen 2’088 2’065 + 1.1% Les Eplatures 969 964 + 0.5% Lugano 2’985 3’781 - 21.1% Sion 5’123 3’637 + 40.9% St. Gallen Altenrhein 4’764 4’856 - 1.9% Zürich 93’852 132’550 - 29.2%

Höhere Pünktlichkeit als vor der Corona-Krise

97,7% aller Flüge in der ersten Jahreshälfte wurden von der Flugsicherung ohne Verspätung abgefertigt. Vor der Corona-Krise war die Pünktlichkeit leicht geringer.

