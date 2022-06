Silk Way West Airlines ist in Baku, Azerbaijan beheimatet und betreibt momentan zwölf Boeing 747 Frachtflugzeuge und hat bei Boeing fünf Boeing 777F Frachter in den Auftragsbüchern stehen. Mit der neuen Bestellung über zwei Airbus A350F Vollfrachtflugzeugen kann sich Airbus über einen neuen Kunden freuen, mit dem A350F will Silk Way West ihre Flotte weiter ausbauen und modernisieren.

Der Airbus A350F Vollfrachter basiert auf dem Airbus A350-1000 Passagierflugzeug und verfügt über eine maximale Nutzlast von 109 Tonnen. Die nonstop Reichweite gibt Airbus bei dieser Beladung mit 10.000 Kilometern an.