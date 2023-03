Sicherheitsvideo bei Air Astana

Air Astana präsentiert ihr neues Sicherheitsvideo an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge und wirbt damit auch für Kasachstans Schönheit und Kultur.

Kasachstan, das neuntgrößte Land der Erde, hat mit weiten Steppenlandschaften, riesigen schneebedeckten Gebirgen, faszinierenden Großstädten und einer reichen Geschichte viel für Besucher zu bieten. Darauf geht Air Astana, die mehrfach ausgezeichnete nationale Fluggesellschaft Kasachstans, ab sofort in dem neuen Video ein, das die Gäste vor dem Start jedes Air-Astana-Fluges mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut macht:

Mehr als 100 Menschen nahmen an den Aufnahmen teil, die unter anderem das Kosmodrom Baikonur und das Skigebiet Shymbulak sowie die Städte Astana und Almaty zeigen. Regisseur des etwa viereinhalb minütigen Videos war Aisultan Seitov, und für den passenden musikalischen Rahmen sorgte der kasachische Komponist Emil Dosov.

„Die großartige Natur sowie die Kultur und Traditionen Kasachstans dienten dem neuen Sicherheitsvideo von Air Astana als Inspirationsquelle“, sagte Yelena Obukova, Vice President of In-flight Services bei Air Astana. „Wenn sich unsere Fluggäste dieses Video ansehen, erhalten Sie alle notwendigen Sicherheitsinformationen und können dabei herrliche Aufnahmen unserer Heimat sehen. Wir hoffen, dies regt den einen oder anderen Passagier sogar dazu an, selbst zu diesen Orten in Kasachstan zu reisen.“