Schauinsland steigt bei Sundair ein

Neben Sundair wird der Reiseanbieter schauinsland-reisen auch bei der kroatischen Schwesterfluggesellschaft FlyAir41 Mehrheitsgesellschafter. „Wir glauben an die beiden Marken und möchten sie künftig noch stärker im Markt etablieren“, sagt schauinsland-reisen-Geschäftsführer Gerald Kassner. „Wir übernehmen deshalb mehr Verantwortung und stärken damit auch unsere eigene Position im Markt.“

schauinsland-reisen und Sundair verbindet bereits eine enge, langjährige und strategische Partnerschaft. „Mit dem Einstieg bei Sundair und der kroatischen Schwesterfluggesellschaft FlyAir41 können wir uns noch mehr Kapazitäten im Markt sichern, jederzeit schnell auf aktuelle Entwicklungen reagieren und Synergieeffekte bei der gemeinsamen Flugplanung nutzen“, erklärt Gerald Kassner. „Außerdem haben wir so künftig die Möglichkeit, bei Bedarf auch Nischenmärkte stärker zu bedienen.“ Die bestehenden Veranstalterkooperationen sowie die Linienflüge der Sundair werden weiter wie gewohnt fortgeführt.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Fluggesellschaften wird durch den Einstieg von schauinsland-reisen ein klares Zeichen gesetzt: Sicherheit und Kontinuität, denn schauinsland-reisen steht als Mehrheitsgesellschafter voll hinter Marcos Rossello und seinem gesamten Team. Sundair und FlyAir41 gehören zu den zuverlässigsten Airlines am Markt und betreiben insgesamt neun Flugzeuge. Gerald Kassner sieht daher großes Potential in der Partnerschaft: „Wir können so noch unabhängiger am Markt agieren und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.“