Der Flughafen Salzburg konnte im vergangenen Jahr knapp 300 Tausend Passagiere abfertigen, das waren rund halb so viele wie im Vorjahr.

Seit mehr als 22 Monaten führt Bettina Ganghofer den größten Bundesländerflughafen Österreichs durch die schwierigste Zeit seit der Gründung im Jahre 1926. Die Corona Pandemie hat die Welt auf den Kopf gestellt und die Luftfahrtindustrie besonders schwer getroffen. „Von rund 1,8 Millionen Passagieren vor der Krise mussten für 2021 große Abstriche gemacht werden. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 299.846 Passagiere bei 3.677 Flugbewegungen im kommerziellen Flugverkehr abgefertigt. 2021 war wie 2020 für den gesamten Luftverkehr ein schwarzes Jahr. Seit 21 Monaten sind die Mitarbeiter des Flughafens in Kurzarbeit, so konnten wir immerhin die Arbeitsplätze sichern,“ so Ganghofer.

Nach dem Totalausfall der so wichtigen Wintersaison konnte der Flughafen erst wieder mit Mitte Juni loslegen. Es gab über den Sommer hinweg ein buntes und vielfältiges Destinationsangebot ab Salzburg, die Nachfrage war gut, aber die gewohnten Frequenzen fehlten. „Die ständig wechselnden Einreisverordnungen machten Reiseplanungen im vergangenen Geschäftsjahr sehr schwer bis unmöglich. Dennoch gab es auch Lichtblicke wie etwa die Einführung der neuen Flugverbindung nach Dubai, die Sommerverbindung Amsterdam und dass unsere besten Airline-Kunden uns treu geblieben sind.,“ so Ganghofer weiter.

Ein Blick in den aktuellen Flugplan zeigt viele Verbindungen aus Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Skandinavien und vielen Ländern mehr. Die Vielzahl der in Salzburg landenden Flugzeuge macht deutlich – die Menschen wollen reisen und Urlaub machen!

Die Zahlen 2021 im Detail (Vergleich zu 2020)

Passagiere GESAMT 299.846 (-55,2 %)

Linienverkehr 278.546

Touristischer Verkehr 21.140

Sonstiger Verkehr 160

Bewegungen GESAMT 3.677 (-44,9%)

Linienverkehr 3.285

Touristischer Verkehr 256

Sonstiger Verkehr 136

MTOW GESAMT 125.028 (-45,2 %)

Linienverkehr 112.121

Touristischer Verkehr 8.815

Sonstiger Verkehr 4.092