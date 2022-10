SalamAir ist ein Billigflieger aus dem Oman und bedient mit acht Airbus A320 ab Maskat Linienflüge zu muslimisch geprägten im Nahen Osten und in Asien. SalamAir hat zur Ergänzung ihrer Airbus Flotte nun sechs Embraer E195-E2 Jets bestellt, dazu hat der Billigflieger noch Verträge für Optionen auf sechs weitere Maschinen dieses Typs unterzeichnet. Die neuen E-Jets sollen in zwei Klassen für 135 Passagiere ausgelegt werden. SalamAir will die ersten Flugzeuge hauptsächlich auf Inlandflügen einsetzen und in einem weiteren Schritt will die Fluggesellschaft das Streckennetz zu benachbarten Ländern erweitern.