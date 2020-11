Im Frühjahr 2021 führt Swiss International Air Lines ein neues Verpflegungskonzept in der Economy Class auf Kurz – und Mittelstreckenflügen ab Zürich ein, es sieht gleich aus wie bereits in Genf.

Im Rahmen des bereits aus Genf bekannten Konzepts SWISS Saveurs bietet SWISS ausgewählte Snacks und Getränke zum Kauf an. Im Mittelpunkt steht dabei eine grössere Auswahl sowie Qualität und Frische mit regionalem Bezug. Am Servicekonzept in der Business Class werden keine Anpassungen vorgenommen.

Swiss International Air Lines (SWISS) bietet ihren Kunden künftig ein neues Angebot in der Economy Class ab Zürich an. Nachdem das mehrfach ausgezeichnete Konzept bereits 2018 auf Flügen ab Genf etabliert wurde, können Fluggäste auf Kurz – und Mittelstrecken ab Frühjahr 2021 auch ab dem Drehkreuz Zürich aus einem breiten, qualitativ hochwertigenSnack – und Getränkesortiment ein ihren Bedürfnissen entsprechendes Angebot auswählen und an Bord kaufen.

Beim neuen Sortiment werden von der Auswahl über die Zubereitung bis zur Präsentation hohe Qualitätsstandards umgesetzt. Mit dem neuen Konzept fokussiert SWISS zudem noch stärker auf Nachhaltigkeit, indem umweltfreundliche Produkte sowie Verpackungen ausgewählt und gleichzeitig durch nachfrage gerechtere Herstellung weniger Lebensmittel entsorgt werden.

„Unsere Gäste möchten ihr Reiseerlebnis heutzutage individueller gestalten , das bisherige Verpflegungsangebot an Bord erfüllt oftmals nicht mehr ihre Erwartungen “, sagt Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer von SWISS. „ In Genf bieten wir unseren Gästen mit SWISS Saveurs bereits heute die Möglichkeit, ihre bevorzugten Snacks und Getränke individuell auszusuchen. Wir erhalten von unseren Gästen sehr gutes Feedback zum qualitativ hochwertigen SWISS Saveurs Angebot und werden dieses deshalb zukünftig auch auf Flüge ab Zürich ausweiten . “

Das neue Verpflegungskonzept fokussiert auf frische Produkte und eine Auswahl an Snacks. Diese werden einen regionalen Bezug haben . SWISS wird weiterhin eine kostenfreie Wasserflasche anbieten sowie das beliebte SWISS Schöggeli. Der bisherige kostenfreie Standardsnack wird in Zukunft nicht mehr serviert. Die Einführung des neuen Angebots erfolgt im Frühjahr 2021. SWISS wird den Partner sowie das Produktsortiment in den kommenden Monaten vorstellen.

Das Servicekonzept in der Business Class wird unverändert bestehen bleiben.

Swiss International Air Lines