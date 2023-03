SWISS sucht neue Co-Piloten und Pilotinnen

SWISS wird in den kommenden Jahren neben der Ausbildung neuer Pilot:innen auch bereits ausgebildete First Officer mit und ohne gültigem Type Rating einstellen.

Swiss International Air Lines (SWISS) konnte während den Jahren der Corona Pandemie keine neuen Pilot:innen ausbilden. Um auch in Zukunft über genügend Cockpitpersonal zu verfügen, wird die grösste Airline der Schweiz ab Herbst 2023 nebst der Ausbildung neuer First Officer auch bereits ausgebildete Co-Pilot:innen einstellen. Stefan-Kenan Scheib, Head of Flight Operations von SWISS, erklärt: «Wir freuen uns, bald auch erfahrene Co-Pilotinnen und Co-Piloten neu bei uns begrüssen zu dürfen. Die Ausbildung neuer Pilot:innen dauert rund zwei Jahre. Um auch mittelfristig einen stabilen Flugbetrieb sicherzustellen, sind wir darauf angewiesen, bereits ausgebildete First Officer einzustellen.»

Für die Tätigkeit als Pilot:in bei SWISS sind neben einem einwandfreien Leumund sowie einer integren, reifen sowie loyalen Persönlichkeit mit Sozialkompetenz und Führungspotential verschiedene Kriterien zu erfüllen, die Anforderungsbedingungen finden sich hier. Erfahrene Bewerber:innen mit einem gültigen Airbus Type Rating werden bevorzugt behandelt. Die positiv assessierten First Officer erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag, die Ausbildung erfolgt bei Lufthansa Aviation Training in Glattbrugg, teilte SWISS jetzt mit.

SWISS