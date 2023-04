SWISS baut Langstreckenangebot aus

Zu den Zielen, für die SWISS ihr Angebot verstärkt, gehören Miami (USA), Shanghai (China), Singapur (Singapur) und Kairo (Ägypten). SWISS wird weiterhin alles daransetzen, grösstmögliche Stabilität im Flugprogramm sicherzustellen. Angesichts einer weiterhin steigenden Nachfrage baut Swiss International Air Lines (SWISS) ihr Angebot im Langstreckenbereich im kommenden Winter aus.

Nach Miami an der Südspitze Floridas verdoppelt SWISS ihr Angebot gegenüber den Sommermonaten und bietet ihren Fluggästen bis zu 14 wöchentliche Flüge an. Die chinesische Metropole Shanghai fliegt SWISS im Winter wieder sechsmal pro Woche an und stockt damit das Angebot gegenüber Sommer um drei wöchentliche Flüge auf. Den Inselstaat Singapur wiederum steuert SWISS wieder täglich an und bietet Reisenden damit einen zusätzlichen Flug pro Woche an. Auch in die ägyptische Hauptstadt Kairo steht Passagieren im Winter ein täglicher Flug zur Verfügung.

Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer von SWISS, erläutert: «SWISS verspürt aktuell viel Aufwind und eine weiterhin grosse Reiselust, trotz aller ökonomischen und politischen Unsicherheiten. Wir freuen uns, im Rahmen unserer langfristigen Netzplanung unser Langstreckenangebot auch im kommenden Winter weiter ausbauen und unseren Fluggästen damit ein noch attraktiveres Angebot unterbreiten zu können. Dabei ist es weiterhin unser oberstes Ziel, unseren Gästen einen stabilen und zuverlässigen Flugbetrieb zu bieten.»

Winterflugprogramm SWISS 2023 – 2024 (Langstreckennetz)

Der Winterflugplan 2023-2024 gilt vom 29. Oktober 2023 bis zum 30. März 2024.