SITA veröffentlicht Passenger IT Insights 2023

Die kürzlich veröffentlichten ersten Ergebnisse von SITA Passenger IT Insights 2023 zeigen, dass 32 % der Passagiere bei der Buchung ihres nächsten Fluges Angst vor Flugausfällen haben. Fast 2 von 10 befragten Fluggästen gaben an, sich Sorgen wegen Überlastungen am Flughafen zu machen, und erwähnten die hohen Flugpreise. Dies war auf Erfahrungen in der Vergangenheit zurückzuführen, wozu 56 % der Befragten angaben, Verspätungen oder Stornierungen erlitten zu haben. 48 % mussten lange Warteschlangen am Flughafen in Kauf nehmen.

Dennoch wollen Reisende mehr denn je fliegen. Im Durchschnitt möchten Fluggäste in diesem Jahr 4,7 Flüge im Vergleich zu 4,2 Flügen im Jahr 2019 antreten. Diese Zahlen sind hauptsächlich auf Vielflieger zurückzuführen. Die Zahl der Fluggäste, die für 2023 mehr als 10 Flüge planen, ist von 6 % im Jahr 2019 auf 10 % in diesem Jahr gestiegen.

Dazu sagte David Lavorel, CEO von SITA: „Für unsere Branche ist es ermutigend, dass die Leute nicht nur reisen sondern besser reisen wollen, angesichts einiger Herausforderungen, die viele Flughäfen und Fluggesellschaften im vergangenen Jahr wegen Überlastungen zu bewältigen hatten. Wir können nicht leugnen, dass das Gesamterlebnis des Fliegens ein wesentliches Element der Entscheidungsfindung der Fluggäste ist. Angesichts der eindeutigen Absicht der Fluggäste, in diesem Jahr mehr zu reisen, ist die Branche gut beraten, ihre Bedenken ernst zu nehmen, beispielsweise durch verstärkte Automatisierung.“

Lavorel hob hervor, dass frühere Recherchen von SITA ergaben, dass CIOs von Flughäfen und Fluggesellschaften diesen Aspekt ernst nehmen, indem sie den digitalen Wandel vorantreiben. Die IT-Ausgaben der Branche werden den Prognosen zufolge ihren seit 2020 stetigen Wachstumstrend der Digitalisierung und Automatisierung im Jahresvergleich fortsetzen. Im vergangenen Jahr stiegen die IT-Ausgaben der Fluggesellschaften auf schätzungsweise 37 Mrd. US$ und die der Flughäfen auf 6,8 Mrd.

Im Rahmen der SITA Passenger IT Insights 2023 hat SITA im April dieses Jahres mehr als 6000 Passagiere in 27 Ländern befragt. Der vollständige Bericht wird am 5. September 2023 veröffentlicht.