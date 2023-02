SITA Smart Path am Flughafen Frankfurt

Ab diesem Jahr können Fluggäste, die über den Flughafen Frankfurt (Fraport) reisen, die verschiedenen Etappen vom Check-in bis zum Boarding noch schneller und einfacher durchlaufen – mithilfe der biometrischen Gesichtserkennung. Die Lösung wird an den Kontrollpunkten des Flughafens eingerichtet und allen interessierten Fluggesellschaften am Flughafen zur Verfügung stehen.

Im Rahmen der Einführung werden bis Frühjahr 2023 zusätzliche biometrische Kiosks und Zugänge installiert. Fluggäste können fortan auf ihrem Weg durch den Flughafen mithilfe biometrischer Verfahren alle Kontrollpunkte durch einfaches Scannen ihres Gesichts nahtlos durchlaufen – von der Anmeldung am Kiosk oder Schalter über automatisierte Zugangsbereiche für die Sicherheitskontrolle bis hin zu Smart Gates für das Boarding.

Das Projekt eröffnet neue Möglichkeiten zur Digitalisierung des Reiseablaufs und stellt eine alltagstaugliche biometrische Lösung für sämtliche Fraport-Terminals und alle am Flughafen angesiedelten Airlines dar. Die Plattform kombiniert die Registrierung am Reisetag mit der biometrischen Gesichtsfelderkennung von Star Alliance Biometrics und zusätzlichen biometrischen Berührungspunkten als Teil der SITA Smart Path Plattform.

Besonders für Lufthansa-Fluggäste nutzt die Technologie dank der Integration von SITA Smart Path mit Star Alliance Biometrics die biometrischen Daten der auf der Plattform der Star Alliance registrierten Fluggäste. Dies ermöglicht deren nahtlose Identifizierung durch eine Vielzahl teilnehmender Flughäfen und Fluggesellschaften ohne zusätzliche Schritte.

Das Projekt ist ein wichtiger Schritt, um den Weg für die Ausweitung der biometrischen Lösung auf das gesamte globale Netz der Star Alliance zu ebnen: Nach und nach sollen alle 26 Mitglieder die Technologie nutzen können. Dabei soll das Fraport-Projekt wichtige Erkenntnisse für weitere Implementierungen im gesamten Netzwerk liefern.

Die digitale Identitätsmanagement-Plattform NEC I:Delight ist vollständig in SITA Smart Path integriert und wurde in Herstellertests des US National Institute of Standards and Technology (NIST) mehrfach als weltweit zuverlässigste Technologie zur Gesichtserkennung eingestuft. Fluggäste, die sich für die Nutzung des Dienstes entscheiden, wird eine schnelle und genaue Identitätsüberprüfung ermöglicht – sogar ohne dabei stehen bleiben zu müssen. Alternativ können Passagiere weiterhin die traditionellen Check-in-Schalter nutzen.

Dr. Pierre Dominique Prümm, Vorstand Aviation und Infrastruktur bei der Fraport AG, dazu: „Im Anschluss an die Pandemie setzen Fluggäste vermehrt auf Technologie, um das Reisen effizienter zu gestalten und mehr Kontrolle über ihre Reise zu erhalten. Wir freuen uns sehr, das Reiseerlebnis für alle unsere Passagiere in allen Terminals und für alle Fluggesellschaften mit einer einfachen, intuitiven Lösung auf diese Weise grundlegend verändern zu können. Dank der innovativen Technologien von SITA und NEC können wir unsere Infrastruktur zudem zukunftssicher machen – sie kann bei sich wandelnden Anforderungen der Branche oder veränderten Reisemustern einfach mit uns wachsen. Ein Punkt, den wir ebenfalls zu schätzen wissen.“

Sergio Colella, SITA President for Europe, sagte: „Wir freuen uns sehr, mit bedeutenden Akteuren der Branche zusammenzuarbeiten, um Fluggästen überall auf der Welt die Vorteile der Biometrie zugänglich zu machen. Mit dieser Implementierung ist Fraport branchenführend, wenn es darum geht, auf die sich ändernden Erwartungen der Fluggäste in Bezug auf mehr Autonomie und Komfort zu reagieren und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu steigern.“

Jason Van Sice, Vice President für NEC Advanced Recognition Systems, erklärte: „Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung dabei, unser technisches Know-how mit den Erkenntnissen von SITA im Bereich der Luftverkehrsbranche zu vereinen. Wir sind stolz darauf, die Erfahrung der Lufthansa- und FraportKunden mit einer biometrischen Lösung der nächsten Generation zu verbessern, und wir begrüßen das Bestreben der Star Alliance, diese Vorteile für ihr gesamtes Netzwerk bereitzustellen.“

SITA