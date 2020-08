Wie alle anderen Airlines leidet auch die SAS unter dem massiven Verkehrseinbruch, der durch die Corona Krise verursacht wurde. Die beiden Staatseigner Schweden und Dänemark und ein weiterer Grossinvestor haben sich auf eine Rekapitalisierung verständigt. Der SAS werden mit dem Hilfspaket insgesamt 14,25 Milliarden schwedische Kronen (1,64 Milliarden US-Dollar) zufliessen. Dieser Plan wurde bereits am 30. Juni bekanntgegeben, das ganze Aktionariat muss dem Rettungspaket am 22. September 2020 noch zustimmen. An die Finanzhilfe ist eine Restrukturierung der Unternehmung geknüpft.