Die irische Fluggesellschaft Ryanair steuert die kroatische Hauptstadt immer montags und freitags an. Ryanair festigt so ihre Stellung als drittgrößte Airline in Dortmund.

Damit wächst das Angebot in das beliebte Urlaubsland. Zagreb ist neben Split schon die zweite Stadt in Kroatien, die Passagiere direkt ab dem Dortmund Airport erreichen können. Die Hauptstadt begeistert durch ihren mittelalterlichen Charme, die unzähligen Cafés und ihr attraktives Umfeld wie das Medvedinica-Gebirge. Dieses lädt nicht nur zum Wandern, sondern im Winter auch zum Skifahren ein.

Für Ryanair ist es das achte Ziel ab Dortmund. Guido Miletic, Leiter Airport Services und Marketing, zeigt sich mit der Entwicklung der Fluggesellschaft in Dortmund zufrieden: „Ryanair hat in den letzten Jahren ihr Angebot ab Dortmund peu á peu ausgebaut. Jetzt können Reisende aus unterschiedlichsten Zielen wählen.“ Ryanair fliegt neben Zagreb sowohl klassische Urlaubsziele wie Mallorca, Thessaloniki und Porto an, als auch sehenswerte Städte wie Krakau und Wien. Mit Kattowitz und London stehen außerdem Verbindungen in wichtige Wirtschaftszentren auf dem Flugplan.

