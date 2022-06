Ryanair feierte am 9. Juni 2022 den fünften Jahrestag der Eröffnung ihrer Basis am Flughafen Memmingen und präsentiert dabei viele interessante Sommerdestinationen.

Der neue Sommerflugplan umfasst 25 Routen, zu Zielen wie Palma de Mallorca, Porto und London. Die zwei stationierten Flugzeuge von Ryanair in Memmingen stellen eine Investition von über 200 Millionen US-Dollar dar, die 60 direkte Arbeitsplätze in der Luftfahrt und insgesamt etwa 900 Arbeitsplätze in Memmingen unterstützen.

Seit der Aufnahme des Flugbetriebs am Flughafen Memmingen im Jahr 2009 und der Eröffnung der Basis im Jahr 2017 hat Ryanair fast 8 Millionen Passagiere von und nach Memmingen befördert und damit der lokalen Wirtschaft erhebliche Vorteile verschafft.

Der Sommerflugplan von Ryanair nach Memmingen bietet den Einwohnern der Region eine große Auswahl an Zielen für ihren Sommerurlaub, wie Palma de Mallorca, Thessaloniki und Zadar, oder auch die neuen Routen nach Lamezia, Pisa und Paphos. Besucher aus den wichtigsten Märkten können die historische Stadt Memmingen erkunden, zentral gelegen in der beliebten Ferienregion des Allgäus, was dazu einlädt wandern zu gehen oder im Winter Ski zu fahren.