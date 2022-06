Ryanair feierte am 8. Juni) ihren 10. Jahrestag der Eröffnung ihrer Basis am Flughafen Baden-Baden mit einem aufregenden Sommerflugplan, der 21 Routen umfasst.

Unter den zahlriechen interessanten Destinationen stehen Palma de Mallorca, Porto und London ganz oben auf. Die zwei stationierten Flugzeuge von Ryanair in Baden-Baden stellen eine Investition von über 200 Millionen US-Dollar dar, die 60 hoch bezahlte direkte Arbeitsplätze in der Luftfahrt und insgesamt etwa 800 Arbeitsplätze in Baden-Baden unterstützen.

Seit der Aufnahme des Flugbetriebs am Flughafen Baden-Baden im Jahr 2003 und der Eröffnung der Basis im Jahr 2012 hat Ryanair mehr als 10 Millionen Passagiere von/nach Baden-Baden befördert und damit der lokalen Wirtschaft erhebliche Vorteile verschafft.

Der Sommerflugplan von Ryanair nach Baden-Baden bietet den Bewohnern der Region eine große Auswahl an Zielen für ihren Sommerurlaub, darunter die neuen Routen nach Faro, Palermo, Stockholm und Valencia. Besucher aus den wichtigsten Märkten können die Stadt Baden-Baden und auch Karlsruhe besuchen oder auch beliebte Ausflugsziele wie Heidelberg, Straßburg oder auch Deutschlands größter Freizeitpark „Europa-Park“. Nach Baden-Baden zu fliegen, ermöglicht es auch die beliebte Ferienregion Schwarzwald zu erkunden, welche schnell zu erreichen ist.

Um unseren Kunden und Besuchern von/nach Baden-Baden die Möglichkeit zu geben, ihren Sommerurlaub zu den günstigsten Tarifen zu buchen, starten wir einen Sitzplatzverkauf mit Tarifen ab nur 19,99 € für Reisen von Juni bis Oktober 2022, die bis 10. Juni gebucht werden müssen. Da diese supergünstigen Tarife schnell vergriffen sein werden, sollten Kunden schnell www.ryanair.com besuchen, um nichts zu verpassen.

FliegerWeb News Sendung