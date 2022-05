Ryanair konnte im April 2022 mehr als vierzehn Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresapril waren es wegen Corona eine Million Passagiere.

Mit 14,24 Millionen Passagieren im April 2022 ist der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) wieder auf dem Vorkrisenniveau angelangt. Im April 2019 ein Jahr vor der Corona Krise konnte Ryanair 13,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Im April 2020, als die COVID-19 Krise in Europa so richtig loslegte, waren es nur noch 40.000 Passagiere. Ryanair hat sich von Corona gut erholt und ist wieder auf Vorkrisenniveau. Die Flugzeuge waren im April 2022 bei 82.600 Flügen zu 91 Prozent ausgelastet.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 110,2 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen der Corona Krise bei 28,5 Millionen Passagieren. Die Zahlen haben sich wieder stabilisiert und verglichen mit dem Jahr 2020/2021 mehr als verdreifacht.