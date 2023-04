Ryanair baut Wartungshangar in Dublin

Ryanair hat den Bau eines weiteren Wartungshangar am Flughafen Dublin bekanntgegeben. Die Airline schafft damit 200 zusätzliche Arbeitsplätze in der Hauptstadtregion Irlands.

Europas grösster Low-Cost-Carrier (LCC) Ryanair baut seine Wartungskapazitäten am Flughafen Dublin weiter aus. Die Investition in einen zusätzlichen Hangar mit vier Hallenschiffen soll 40 Millionen Euro kosten. Mit dem Bau der neuen Wartungshalle wird im vierten Quartal 2023 begonnen, und der Unterhaltsbetrieb an den Boeing 737 Flugzeugen soll im zweiten Quartal 2025 aufgenommen werden. Der Hangar wird eine Fläche von 120.000 Quadratmeter umfassen und zu den modernsten und umweltfreundlichsten Wartungsanlagen in Europa gehören. Ryanair betreibt momentan rund 500 Boeing 737 Verkehrsflugzeuge und baut die Flotte über die nächsten Jahre auf 600 Maschinen aus.