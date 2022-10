Ryanair wird im Winter 2022 mehr als 90 wöchentliche Flüge anbieten, um den Urlaubern in Baden-Baden und Karlsruhe eine große Auswahl mit den günstigsten Tarifen zu europäischen Top-Zielen zu bieten und gleichzeitig den Inbound-Tourismus in die Region in der Nebensaison zu fördern. Diese neuen Verbindungen ermöglichen es Besuchern aus ganz Europa, den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden anzufliegen, um beliebte Ziele in der Nähe wie Heidelberg, Straßburg oder sogar Deutschlands größten Freizeitpark „Europa Park“ sowie den Schwarzwald mit seinen unzähligen Outdoor-Aktivitäten zu genießen. Außerdem bietet er den Bürgern von Baden-Baden und Karlsruhe die Möglichkeit, ihre nächste Wintersonnenreise zu spannenden europäischen Zielen zu planen.

Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden und Ryanair feierten dieses Jahr die Eröffnung ihrer 10-jährigen Basis. Dieser neue Winterflugplan ermöglicht es Ryanair, zwei Flugzeuge am Flughafen zu stationieren, was eine Investition von über 200 Millionen Dollar bedeutet und hoch bezahlte Arbeitsplätze in der Region schafft. Ryanair unterstützt und investiert stark in Regionalflughäfen, während die Regierung sich nur auf nationale Flughäfen konzentriert und die ländlichen Regionen im Stich lässt, während sie den „Nationalen Subventions-Champion“ Lufthansa mit dem hart verdienten Geld der Steuerzahler füttert. Ryanair ist die einzige verlässliche Fluggesellschaft, während andere ihre Kapazitäten und ihre Flotte verkleinern und dann wieder aufstocken, weil sie sich offensichtlich nicht entscheiden können.