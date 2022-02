Das neue, einprägsame Logo des RLG trägt nun auch den Zeitfracht-Kolibri im typischen rot. Das Erscheinungsbild des Flughafens wird ab sofort sukzessive überall umgestellt. Auf der Internetseite www.rostock-airport.de ist das schon passiert: Auch sie ist neu entwickelt und gestaltet.

Die Internetseite erscheint jetzt in modernem und frischem Design auf den Screens und Displays, das komplett einhergeht mit dem neuen Logo und der neuen Corporate Identity (CI). Dank der logischen Menüstruktur ist die Bedienung der Seite einfach und intuitiv. Sie richtet sich einerseits an die Geschäftspartner des Flughafens und andererseits an die Kunden und Fluggäste – mit reichlich Informationen um den Flughafen und zur Anreise oder wichtigen Themen wie Parken. Außerdem beinhaltet sie als zusätzlichen Service eine Suchfunktion nach Flügen am RLG.

Wichtig für Reisende nach Mecklenburg-Vorpommern über den Flughafen Rostock-Laage: Die Internetseite enthält auch zahlreiche touristische Informationen zum Beispiel zu Hotels und Partnerschaften des Flughafens mit weiteren Unternehmen. Flüge, Pauschalreisen, Hotels und Mietwagen sowie Parkplätze am Flughafen können neuerdings sogar direkt über die Webseite gebucht werden. Das Informationsangebot erstreckt sich bis hin zu Details zur Luftfracht oder Sonderabfertigungen, über das Angebot an Flughafenführungen, und auch das Thema nahtloses Reisen war den Entwicklern des Internetauftritts wichtig.

Und schließlich ist der RLG nicht nur ein Flughafen, sondern auch eine beliebte Location für Veranstaltungen, ein wichtiges Impfzentrum für die Region und ein Arbeitgeber mit wachsendem Stellenangebot. Auch zu all diesen Themen informiert die Seite www.rostock-airport.de nun detailliert.

Seit dem 1. Januar diesen Jahres gehört der Flughafen Rostock-Laage zur Zeitfracht Gruppe und konnte bei der Entwicklung von Logo, Corporate Identity und der neuen Internetseite bereits von der Zugehörigkeit zur Gruppe profitieren: Alles wurde von den Medienprofis der Zeitfracht-eigenen Marketing und eCommerce Agentur coconad (www.coconad.de) entworfen, entwickelt und realisiert.