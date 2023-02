Pilot werden bei Condor

In zwei Jahren zur Multi-Crew Pilot Licence (MPL) inklusive einer Musterberechtigung: Um angehenden Pilotinnen und Piloten dies zu ermöglichen, bietet der Ferienflieger Condor im Rahmen des Condor Ab-Initio-Programms (CAP) in diesem Jahr bereits zum siebten Mal die Pilotenausbildung in Kooperation mit der Flugschule TFC Käufer in Essen an.

In den letzten Monaten wurden insgesamt 12 Bewerberinnen und Bewerbern ein Ausbildungsplatz angeboten. Während der zweijährigen Ausbildung, die am gestrigen Montag startete, wartet auf sie eine theoretische und praktische Phase. Darüber hinaus beinhaltet die Ausbildung das Type Rating, also die Musterschulung, in diesem Fall für den Flugzeugtyp Airbus A320.

Condor und die Flugschule TFC Käufer setzen dabei auf CO2-Reduktion: Erstmalig kommt im Rahmen der Ausbildung auch ein Elektroflugzeug sowie ein entsprechender Virtual Reality Simulator zum Einsatz. Insgesamt werden 70 Prozent der Ausbildung auf elektrischem Fluggerät durchgeführt. Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach der Flugschule sollen außerdem den Simulator-Strombedarf decken. Beim zum Einsatz kommendem Elektroflugzeug Velis Electro des Herstellers Pipistrel handelt es sich weltweit um das erste, von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) für den Ausbildungsbetrieb lizensierte Flugzeug mit elektrischem Antrieb.

„Wir freuen uns darauf, hochmotivierten Talenten wieder die Möglichkeit geben zu können, ihren Weg ins Cockpit zu finden. Zusammen mit der Flugschule TFC Käufer als verlässlichem Partner haben wir ein ökologisch innovatives Programm mit klarem Bekenntnis zu neuen Technologien auf die Beine gestellt“, so Christian Schmitt, COO und Accountable Manager von Condor.

„Wir sind stolz darauf, nach zweijähriger Projektphase eine Verkehrspilotenausbildung nach modernsten Standards anbieten zu können. Durch die komplexe Ausbildung auf Simulatoren ist es uns möglich, junge Piloteninnen und Piloten unmittelbar und bereits innerhalb Ihres zukünftigen Umfelds auszubilden, was wiederum dazu beiträgt, dass noch während der Ausbildung der Alltag des Verkehrsflugzeugführers immer präsent ist“, so Christian Käufer, Geschäftsführer der Flugschule TFC Käufer.

Die zu erwerbende Lizenz für Verkehrspiloten in mehrköpfigen Flugbesatzungen (MPL) wurde 2006 von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) eingeführt und ist seit 2009 behördlich seitens des Luftfahrt-Bundesamts (LBA) verankert. Zusätzlich zum Ab-Initio-Programm bietet Condor Pilotinnen und Piloten, die über eine gültige Berufspilotenlizenz verfügen, auch einen Einstieg als First Officer an (ready entry). Bewerbungsunterlagen für diese Stelle können unterhttp://www.career.aero eingereicht werden.

Condor