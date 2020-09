People’s Air Group verschlankt die Geschäftsleitung, der Chief Financial Officer wird die Unternehmung auf Ende September 2020 verlassen.

Thomas Mary, Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung, wird das Unternehmen per Ende September 2020 verlassen. Die Finanzabteilung wird neu direkt an Thomas Krutzler, Chief Executive Officer (CEO), rapportieren.

Thomas Mary wird die People’s Air Group im gegenseitigen Einvernehmen per 30.09.2020 verlassen. Er war seit 1988 (mit einem 5-jährigen Unterbruch) als Chief Financial Officer für die People’s Air Group tätig. Im Jahr 2017 hat er zusätzlich die Aufgabe als Pressesprecher übernommen.

In Zukunft wird Thomas Krutzler nebst den bisherigen Aufgaben zusätzlich auch die Funktion als Pressesprecher wahrnehmen. Die Leitung Finance & Administration bleibt unverändert bei Nina Balschun. Sie rapportiert neu direkt an den CEO.