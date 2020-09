Aufgrund der steigenden Fallzahlen werden in Wien die Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus ab 21. September 2020 wieder verschärft. Bereits am 14. September 2020 hat das Schweizer Bundesamt für Gesundheit das Bundesland Wien auf die Liste der Staaten und Gebiete mit erhöhtem Ansteckungsrisiko gesetzt, welche mit Quarantänepflicht verbunden ist. Diesen jüngsten Entwicklungen zufolge ist ein Nachfragerückgang auf der Linienverbindung Altenrhein-Wien spürbar. Die Geschäftsleitung der Fluglinie People’s hat daher entschieden, den Flugplan für die Strecke Altenrhein-Wien vorübergehend zu reduzieren. Ab 5. Oktober 2020 wird werktags eine Rotation pro Tag angeboten. Am Wochenende finden keine Flüge statt.