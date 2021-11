Ab dem 19. November 2021 werden zusätzliche Flüge am Freitag und Sonntag zwischen Wien und Altenrhein angeboten. Ergänzend bietet People's jeweils am Freitagnachmittag einen Wien-Altenrhein respektive am Sonntagnachmittag einen Altenrhein-Wien Flug an.

„Diese Frequenzerhöhung ermöglicht insbesondere den in der Bodensee-Region ansässigen Wien-Kunden die Option, die klassische Wochenendverbindung gezielt zu nutzen. Wir unterstreichen damit die Notwendigkeit einer flexibleren Reiseplanung für unsere Gäste", so Thomas Krutzler, CEO der People's Air Group.