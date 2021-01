Im Jahr 2020 konnte der Flughafen Friedrichshafen (Bodensee Airport) insgesamt 119.040 Passagiere verzeichnen. Dies ist rund ein Viertel der Passagiere (24,3%), die 2019 den Flughafen nutzten. Die Zahl der Flugbewegungen betrug 18.814 und damit rund 58% der Flugbewegungen des Jahres 2019.

Die Rückgänge, insbesondere der Passagiere, waren für alle Beteiligten eine extreme Herausforderung. Dank dem Zusammenspiel aller Stellen, die für einen Flugbetrieb notwendig sind, ist es gelungen, den Flughafen an allen Tagen betriebsbereit zu halten und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Dass bei den Bewegungen geringere Rückgänge hingenommen werden mussten, lag an der Nachfrage der allgemeinen Luftfahrt und den Flügen der Zeppeline. Die General Aviation – also Privatjets, Kleinflieger, Firmenverkehre und Sonderflüge – konnten täglich den Flughafen anfliegen und haben diese Möglichkeit mangels Linienflügen auch rege genutzt. Auch der Zeppelin NT mit zwei Luftschiffen hat von der Betriebsbereitschaft des Flughafens profitiert.

Die „verkehrsarme“ Zeit wurde im vergangenen Jahr dazu genutzt, die Landebahn- und Rollwegbeleuchtung auf LED umzurüsten. Außerdem wurden weitere elektrisch angetriebene Gepäckschlepper beschafft. Mit diesen Maßnahmen kann der Flughafen deutliche Energieeinsparungen umsetzen, die sich positiv auf die Umweltbilanz auswirken und somit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

„Mein großer Dank gilt besonders unseren Gesellschaftern und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nur mit deren Engagement und mit deren Unterstützung haben wir dieses herausfordernde Jahr 2020 trotz der Rückgänge in den Verkehrszahlen meistern können. Die Herausforderungen werden im neuen Jahr 2021 nicht abnehmen und werden uns noch einmal alles abverlangen. Ich bin allerdings sicher, dass wir spätestens ab dem Sommer wieder ein interessantes Flugprogramm für unsere Fluggäste und für die Nachfrage in der Region anbieten können.“, so Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer Bodensee-Airport Friedrichshafen.