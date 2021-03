Der Passagierverkehr bei Copa ging im Februar 2021 um 69,1 Prozent auf 506,8 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen zurück, die Kapazität wurde um 62,8 Prozent auf 728,1 Millionen Sitzplatzmeilen zurückgefahren. Die Auslastung lag bei 69,6 Prozent, das waren 14,4 Prozentpunkte weniger als im Februar 2020.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 88 Boeing 737 und vierzehn Embraer 190.