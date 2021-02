Ab dem 8. Februar haben testwillige Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, dort einen PCR Test zu machen. Bisher wurden ausschließlich Schnelltests angeboten. Allein im Monat Januar nutzten rund 14.000 Personen das Angebot.

Medicare reagiert damit auf die steigende Nachfrage: „Wir wurden in der Vergangenheit immer wieder gefragt, ob wir auch PCR-Tests durchführen können. Vor allem Fluggäste benötigen diese Tests häufig, um in bestimmte Länder einreisen zu können. Jetzt haben wir auf die große Nachfrage reagiert und bieten künftig auch in Dortmund PCR-Tests an“, teilt Sven Stute, Organisationsleiter des Testzentrums am Airport, mit.

Der PCR-Test kostet 79,90 Euro. Das Ergebnis bekommen Getestete innerhalb von 24 Stunden per E-Mail. Nach wie vor sind aber auch Schnelltests für 39,90 Euro möglich. Das Testzentrum steht nicht nur für Fluggäste offen, sondern auch für testwillige Bürgerinnen und Bürger. „Wer darauf achtet, in einer Zeit zu kommen, in denen gerade kein Flugzeug landet, muss so gut wie keine Wartezeit mitbringen“, weiß Stute. Außerdem empfiehlt er eine vorherige Online-Terminreservierung unter www.covid-testzentrum.de.