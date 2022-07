Der Flughafen Wien bietet ab sofort Express PCR-Tests für COVID-19 an, das Testresultat liegt jeweils in 1,5 Stunden vor.

Wer schnell ein COVID-19-Testergebnis braucht, findet am Flughafen Wien nun ein neues Angebot: Beim neuen Express PCR-Test vom Health Center Vienna Airport liegt das Ergebnis im Regelfall innerhalb von 1,5 Stunden vor. Für Flugreisende, Besucher von medizinischen Einrichtungen aber auch für all jene, die in kurzer Zeit ein PCR-Testergebnis erhalten möchten, ist das ein besonders nützliches Angebot. Durchgeführt werden die Tests im Health Center im Office Park 3 am Flughafen Wien, die Ergebnisse entsprechen allen internationalen Einreisebestimmungen. Neben den Express PCR-Tests können auch normale PCR- sowie Antigentests durchgeführt werden. Das Testangebot steht von Montag bis Sonntag, jeweils 7.00 bis 13.00 Uhr (normale PCR-Tests und Antigen-Tests bis 14.00 Uhr) zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Wartezeiten vor Ort sind sehr gering.

Neben dem neuen Express PCR-Test können im Health Center Vienna Airport auch normale PCR-Tests sowie Antigentests durchgeführt werden. Beim PCR-Test liegt das Ergebnis in jedem Fall noch am selben Tag vor, das Antigen-Testergebnis sogar in 30 Minuten.

Schnell und einfach: PCR- und Antigentests am Flughafen Wien

Zu finden ist die Teststation im Health Center Vienna Airport im 4. Stock des Office Park 3. Das Testangebot steht in der Zeit von Montag bis Sonntag, jeweils 7.00 bis 14.00 Uhr (Express PCR-Test 7.00 bis 13.00 Uhr) zur Verfügung. Voranmeldung ist keine notwendig, die Wartezeiten vor Ort sind sehr gering. Das Ergebnis für den PCR-Test wird innerhalb weniger Stunden in Form eines ärztlichen Befundes (in Deutsch und Englisch) übermittelt. Für den Antigen-Schnelltest liegt das Ergebnis innerhalb von 30 Minuten als ärztlicher Befund vor. Die Validierung der PCR-Befunde erfolgt durch erfahrene Labormediziner. Der Express PCR-Test kostet € 149,-, der PCR-Test für Erwachsene € 69,-, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre nur € 49,-. Für Antigen-Tests beläuft sich der Preis auf € 25,- für Erwachsene und auf € 15,- für Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre.

Alle Informationen zu den Testmöglichkeiten im Health Center Vienna Airport sind auf der Webseite www.viennaairport.com/coronatest zu finden.

Health Center Vienna Airport: Kompetentes Ärztezentrum am Flughafen Wien

Das Health Center Vienna Airport im Office Park 3 bietet neben PCR-Tests und Antigen-Schnelltests auch vielfältige medizinische Dienstleistungen durch ausgebildete Fachärzte und ist allen Interessierten zugänglich. Auf insgesamt 1.200 m2 erhalten Kunden kompetente ärztliche Betreuung mit kurzen Wartezeiten sowie schnellen und unkomplizierten Terminvergaben. Das Spektrum umfasst diverse medizinische Fachgebiete, wie Innere Medizin, Dermatologie, Orthopädie und weitere. Ausgestattet ist das Health Center Vienna Airport mit hochwertigen medizinischen Geräten und modernster IT-Technologie. Alle Informationen zum Health Center Vienna Airport und seinen medizinischen Leistungen gibt es auf www.healthcenterairport.com.

