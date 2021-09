Norwegian Air Shuttle konnte im August 2021 insgesamt 790,220 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren mehr als doppelt so viele wie im Corona August 2020.

Das Angebot wurde um 129 Prozent auf 1,235 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 168 Prozent auf 897 Millionen Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im August 72,6 Prozent, das waren zehn Prozentpunkte mehr als im Vorjahresaugust.

Rollend über die letzten 12 Monate aufgerechnet konnte Norwegian Air Shuttle 2,967 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Corona bedingten Minus von 82 Prozent.

Norwegian Passagierzahlen im August 2019 vor Corona

Norwegian Air Shuttle konnte im August 2019 insgesamt 3,504 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren drei Prozent weniger als im Vorjahresaugust.

Das Angebot wurde um vier Prozent auf 9,608 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um fünf Prozent auf 8,647 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung ist um weitere 0,4 Prozentpunkte auf hohe 90,0 Prozent angestiegen.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 37,796 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, was einem Wachstum von fünf Prozent entspricht.

Kommentar zu den Zahlen bei Norwegian Air Shuttle

Norwegian befindet sich seit Mitte 2019 in einer schlechten Lage, der Low-Cost-Carrier aus Norwegen ist zwischen 2008 und 2019 stürmisch gewachsen und hat sich dabei auf der Langstrecke in den vergangenen Jahren verkalkuliert. Seit Juni 2019 befindet sich die Airline in starkem Gegenwind. Flugzeuge mussten aus finanziellen Gründen aus dem Betrieb genommen werden und die Kapazitäten wurden drastisch zurückgefahren. Die Corona Krise wird für Norwegian zur Überlebensfrage, falls der Staat nicht mit weiteren massiven Finanzmitteln einspringt, wird Norwegian Air Shuttle die Krise nicht überleben.