Am späten Mittwochnachmittag, den 15. Dezember 2021, ist ein Gulfstream GIV-SP Business Jet in Santo Domingo abgestürzt, dabei kamen alle neun Insassen ums Leben.

Laut der Helidosa Aviation Group, der Betreiberin des Unglückflugzeuges, ist der Gulfstream GIV-SP Business Jet in der Dominikanischen Republik auf dem La Isabela International Airport Nordwestlich der Stadt Santo Domingo zu einem Flug nach Orlando in Florida gestartet. Rund 15 Minuten nach dem Start ist der zweimotorige Jet aus noch nicht bekannten Gründen in der Nähe des internationalen Flughafens Las Américas von Santo Domingo abgestürzt, dabei kamen alle sieben Passagiere und die beiden Piloten ums Leben. Die Piloten kämpften scheinbar mit einem technischen Problem und wollten auf dem internationalen Flughafen Las Americas, der sich im Südosten der Stadt Santo Domingo befindet, notlanden. Beim Flugprofil fällt auf, dass die Flughöhe während der Flugzeit vor dem Sinkflug hin zum Flughafen sehr inkonstant war, also zwischen 1000 Fuß und 2000 Fuß in einem Höhenband von fast 300 Metern wechselte. Während dem Sinkflug ist keine Unregelmäßigkeit im Höhenprofil zu beobachten.

Die Luftfahrtbehörde der Dominikanischen Republik hat eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet, diese muss nun zeigen, warum der Jet abgestürzt ist.

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um einen zweistrahligen Business Jet vom Typ Gulfstream GIV-SP. Der Jet ist in der Dominikanischen Republik unter der Immatrikulation HI1050 zugelassen und hat die Baunummer MSN 1482. Die Maschine wurde bei dem Absturz komplett zerstört.

Das Wetter am Aeropuerto Las Américas

Zum Unfallzeitpunkt herrschte ein leichter Wind aus östlicher Richtung. Die Sicht war mit mehr als 10 Kilometer angegeben und es hatte in der Region um den Flughafen leichte Gewitterwolken. Das Wetter kann als gut bezeichnet werden.

METAR Aeropuerto Las Américas

MDSD 152100Z 06008KT 9999 FEW018CB SCT020 28/21 Q1014 CB/N

MDSD 152000Z 09010KT 9999 FEW020CB SCT022 30/21 Q1014 CB/NE