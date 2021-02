Zwischen dem 10. Juni und dem 11. September haben Passagiere die Chance, ab dem Dortmund Airport nach Burgas zu reisen.

Wizz Air fliegt die Stadt in Bulgarien dienstags, donnerstags und samstags an. „Damit ermöglichen wir unseren Fluggästen aus Dortmund und der Region während der Sommermonate an die Schwarzmeerküste zu fliegen“, so Wizz Air Sprecher Andras Rado. Die Flüge sind bereits jetzt buchbar.

Neben Sofia und Varna ist Burgas die dritte Stadt in Bulgarien, die Reisende direkt ab Dortmund erreichen können. Es ist bereits das 46. Ziel, das Wizz Air im Sommer ab dem Dortmund Airport anfliegen möchte.