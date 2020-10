Die Fluggesellschaft Wizz Air startet am Hamburg Airport mit drei neu aufgenommenen Zielen in den Winter und baut damit das Angebot ab Hamburg weiter aus.

Ab dem 16. November fliegt Wizz Air zweimal wöchentlich in die lettische Hauptstadt Riga. Zudem nimmt die Airline ab 13. Dezember eine zweimal wöchentliche Verbindung nach Vilnius (Litauen) in ihren Flugplan auf, dieses Ziel kehrt damit in den Hamburger Flugplan zurück. Bereits heute startet der Erstflug zu einem komplett neuen Ziel ab Hamburg Airport: Wizz Air verbindet ab jetzt zweimal wöchentlich Norddeutschland mit Chi?in?u in der Republik Moldau.

Damit baut Wizz Air ihr Engagement an Norddeutschlands größtem Flughafen weiter aus, bereits im Sommer hatte Wizz Air mehrere Strecken ab Hamburg aufgenommen. So fliegt die Airline nach Skopje in Mazedonien und nach Varna in Bulgarien. Zudem verbindet Wizz Air Hamburg mit der ukrainischen Hauptstadt Kiew und der rumänischen Metropole Bukarest – aktuell jeweils zweimal wöchentlich. Danzig an der polnischen Ostseeküste wird zurzeit dreimal wöchentlich von Wizz Air angesteuert. Mit den neuen Strecken bietet Wizz Air im Winter insgesamt acht vielfältige Ziele in Ost- und Südosteuropa ab Hamburg Airport. Wizz Air ist die größte Low Cost Airline-Gruppe in Zentral- und Osteuropa und arbeitet mit einer modernen Flotte von Airbus A320 und A321. Alle Flüge von Wizz Air sind unter www.wizzair.com/de oder im Reisebüro buchbar.

„Wizz Air hat sich in Norddeutschland als wichtige Brücke zu den ost- und südosteuropäischen Zielen etabliert. Und dass die Fluggesellschaft ihr Engagement am Hamburg Airport nun weiter ausbaut, ist für unsere Passagiere ein gutes Zeichen“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport. „Auch in diesen schwierigen Zeiten ermöglicht der Luftverkehr sicheres Reisen. Am Hamburger Flughafen haben wir dafür klare Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen.“

Paulina Gosk, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Wizz Air: „Wir freuen uns, heute den Erstflug von Hamburg nach Chisinau feiern zu können. Und zugleich schauen wir mit Freude auf zwei weitere Strecken, die wir ab Hamburg anbieten werden: Eine Verbindung nach Riga startet am 16. November, und die neue Strecke nach Vilnius am 13. Dezember. Wir sind uns sicher, dass dieser Meilenstein den Fluggästen noch mehr erschwingliche und qualitativ hochwertige Flugverbindungen und -services bietet. Dank unserer verbesserten Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen können die Passagiere bequem und sorgenfrei mit Wizz Air reisen. Unsere freundliche Crew freut sich darauf, die Passagiere an Bord unserer jungen und modernen Flotte willkommen zu heißen.“