Die Airline wird im Winter 2022 mehr als 100 wöchentliche Flüge anbieten, um Nürnbergs Urlaubern eine große Auswahl mit den günstigsten Tarifen zu europäischen Top-Destinationen zu bieten und gleichzeitig den Tourismus in der Region Franken in der Nebensaison zu fördern. Diese neuen Verbindungen werden es Besuchern aus ganz Europa ermöglichen, die historische Altstadt Nürnbergs zu genießen und einen der berühmtesten magischen Weihnachtsmärkte Deutschlands zu entdecken, während sie den Nürnbergern die Möglichkeit eines Winterurlaubs bieten.

Dieser rekordverdächtige Winterflugplan markiert einmal mehr die Eröffnung der Basis am Nürnberger Flughafen zu Beginn dieses Jahres mit zwei stationierten Flugzeugen und einer Investition von über 200 Mio. Dollar, die den Einwohnern der Region die Möglichkeit gibt, aus mehr Zielen zu wählen und gleichzeitig den Einreiseverkehr anzukurbeln. Ryanair unterstützt Regionalflughäfen und die Anbindung ländlicher Regionen, während sich die deutsche Regierung nur auf nationale Flughäfen konzentriert und die Lufthansa mit Staatshilfen füttert, die jedoch ihre Kapazitäten und ihre Flotte kürzt und reduziert.

Eddie Wilson, Ryanair CEO, sagte in Nürnberg:

„Als Europas Fluggesellschaft Nr. 1, freut sich Ryanair, unseren rekordverdächtigen Winterflugplan mit über 100 wöchentlichen Flügen auf 20 Strecken anzukündigen, darunter 9 neue Strecken wie nach Sevilla und Teneriffa für Wintersonne oder eine Städtereise.

Ryanair freut sich, das Wachstum am Nürnberger Flughafen mit seinem bisher größten Winterflugplan kurz nach der Eröffnung unserer Basis im Frühjahr dieses Jahres fortzusetzen und die regionalen Flughäfen zu fördern, während die Regierung diese und ihre Bürger in den ländlichen Regionen immer wieder vergisst. In diesem Winter haben wir zwei Flugzeuge in Nürnberg stationiert, die hoch bezahlte Arbeitsplätze in der Luftfahrt in die Region bringen und die Erholung des Tourismus in ganz Deutschland unterstützen, während wir immer noch darauf warten, dass die Regierung etwas unternimmt, um die Erholung des Tourismus nach der Pandemie voranzutreiben.“

Dr. Michael Hupe, Geschäftsführer des Airport Nürnberg:

„Ryanair ist zwischenzeitlich unser größter Airline-Partner in Nürnberg. Dank Ryanair werden im Jahr 2022 so viele neue Ziele wie selten zuvor angeboten. Die sehr positive Erfahrung mit dem Flugprogramm im zurückliegenden Sommerflugplan zeigt uns, dass die angebotenen Strecken hervorragend vom Markt angenommen werden. Wir hoffen nun auf eine ebenso starke Nachfrage im bevorstehenden Winterhalbjahr.“

Ryanair und Flugplatz Nürnberg