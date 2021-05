Das neue Ziel wird jeweils freitags und sonntags durch die Fluggesellschaft GP Aviation mit einer Boeing 737 bedient. Der Anbieter eröffnet demnächst im FMO-Terminal ein eigenes Büro für den Ticketverkauf. Die Tickets sind allerdings auch im Reisebüro zu erwerben, teilt der Airport mit.

Hin- und Rückflüge sind bereits ab 199 € inkl. Steuern und Gebühren buchbar. Das Angebot richtet sich speziell an Mitbürgerinnen und Mitbürger, die ihre Wurzeln in dieser Region haben und ihre Angehörigen besuchen möchten. Aber auch für Urlauber eignet sich ein Trip in diese pulsierende Stadt und die gesamte Region mit ihren Sehenswürdigkeiten, wie der Mutter Theresa Kathedrale, dem Germia Park, der Fatih Moschee und dem Kosovo Museum sowie Peja und die Rugova-Schlucht.

Pristina ist bereits das sechste neue Ziel, das der FMO für das Jahr 2021 bekannt geben kann. Ab Juli fliegt Ryanair nach Bari (Italien) und Korfu (Griechenland) und Corendon Airlines ab Ende Juni nach Lanza-rote und Ankara sowie ab Ende Oktober auf die zu Portugal gehörende Atlantikinsel Madeira.

FMO