Positive Nachrichten in schwierigen Zeiten: Pünktlich zum Start in den kommenden Sommer verbinden Wizz Air und Blue Air den Köln Bonn Airport mit Cluj-Napoca.

Ab dem 4. Juni 2021 wird die zweitgrößte Stadt Rumäniens von beiden Fluggesellschaften montags und freitags angeflogen. Wizz Air und Blue Air starten an beiden Tagen jeweils um 21.20 Uhr in Köln/Bonn (Ankunft in Cluj-Napoca: 00.30 Uhr). Der Rückflug findet an denselben Tagen statt (Abflug in Cluj-Napoca: 19.15 Uhr, Ankunft in Köln/Bonn: 20.30 Uhr).

„Auch wenn wir derzeit noch große Einschränkungen im Passagierverkehr erleben, gibt es im Hinblick auf nächstes Jahr positive Nachrichten: Nachdem wir mit Bacau, Bukarest und Craiova bereits drei Destinationen in Rumänien von Köln/Bonn aus anbieten, werden wir ab Anfang Juni mit Cluj-Napoca eine weitere rumänische Stadt mit Köln/Bonn verbinden. Cluj-Napoca ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort im Nordwesten Rumäniens und zugleich eine lebendige Studentenstadt – und somit ein spannendes Ziel nicht nur für Geschäftsreisende, sondern auch für Individualtouristen“, so Johan Vanneste, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Cluj-Napoca ist die zweitgrößte Stadt Rumäniens und Hauptstadt des Bezirks Cluj. Die 325.000 Einwohner zählende Stadt ist nicht nur ein bedeutender Wirtschaftsstandort im Nordwesten des Landes, sondern auch zweitgrößte Universitätsstadt Rumäniens. Die historische Hauptstadt Transsilvaniens verfügt über unzählige Burgen, Festungen und Parks sowie eine lebendige Kunstszene.