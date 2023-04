Neue Kindersets bei Emirates

Die Baby- und Kleinkindersets bestehen aus Sammelspielzeug und Taschen, wurden aus nachhaltigen Materialien entwickelt und sind als separate Sets für Babys und Kinder im Alter von bis zu 12 Jahren erhältlich. Sie wurden vom renommierten Unternehmen Intertek zertifiziert. Jedes Jahr werden neue Designs für Vielflieger und Sammler hinzugefügt.

Die Baby- und Kindersets von Emirates enthalten alles, was Eltern an Bord für den Komfort ihres Nachwuchses benötigen. Hierzu zählen Hygieneprodukte wie Wickelunterlage oder Lätzchen, aber auch Plüschtiere sowie kuschelige Decken.

Die hochwertigen und nachhaltigen Kits sind wiederverwendbar und repräsentieren mit ihrem farbenfrohen Design die Menschen, Orte und Kulturen, die Emirates mit seinem weltweiten Streckennetz von 140 Zielen bedient. Die Sets entwickeln sich schon jetzt zu Sammlerstücken für die globale Fangemeinde der Airline und zeigen Embleme aus Dubai, das Emirates-Flaggschiff A380 sowie die Mitarbeitenden der Fluggesellschaft.

Die neuen Amenity Kits für 3- bis 6-jährige Fluggäste sollen ihnen Lust auf eine Reise rund um die Welt machen. Die jungen Passagiere erhalten eine trendige Gürteltasche sowie einen grösseren Ruck- oder Seesack, die für verschiedene Anlässe genutzt werden können – von Reisen über Sport bis hin zum Transport von Spielsachen. Auch spezielle Kopfhörer, Farbstifte, Weltkarten, Puzzles und Ausmalblätter werden von der Airline zur Verfügung gestellt.

Ältere Fluggäste zwischen 7 und 12 Jahren bekommen an Bord eine hochwertige, wiederverwendbare Gürteltasche sowie einen Rucksack oder Seesack. Sie bestehen zu 100 Prozent aus nachhaltigen Materialien und wiederverwendetem Kunststoff. Auch spezielle Kopfhörer für das preisgekrönte ice Entertainment-Programm von Emirates gehören zur Flugausstattung für die jungen Passagiere.

Fluggäste erhalten an Bord zudem einzigartige Reiseerinnerungen: Das Bordpersonal hält besondere Momente mit einer Polaroid-Sofortbildkamera fest und übergibt sie den Kindern in einem limitierten Fotorahmen.

Weitere Annehmlichkeiten speziell für Babys sind Babybetten, Wickeltische, Bio-Baby- und Milchnahrung sowie Babyflaschen. Für Kinder, die älter als 2 Jahre sind, werden auf fast allen Strecken Kindermenüs mit besonders beliebten Gerichten wie Nuggets, Nudeln, Mini-Burgern oder Pizza serviert, begleitet von gesunden Snacks und süssen Leckereien.

Zur Bordunterhaltung der jungen Passagiere gehört eine grosse Auswahl an Kinderprogrammen auf dem preisgekrönten ice Entertainment-Programm, darunter populäre Filme und Serien der Sender Cartoon Network, CBeebies und Nickelodeon. Über 100 Kinderfilme stehen zur Auswahl. Für junge Musikfans gibt es Hunderte von Musikkanälen sowie bis zu 100 Videospiele.

Am Boden bietet Emirates auf allen internationalen Flughäfen Priority Boarding für Familien an. Am Flughafen Dubai werden kostenlose Kinderwagen für Säuglinge und Kleinkinder zur Verfügung gestellt, während der Hauptreisezeiten gibt es zudem einen speziellen Check-in-Bereich für Familien. In den First- und Business-Class-Lounges am Flughafen Dubai sind die Kinderspielbereiche mit Arcade-Spielen und Sony PlayStation Terminals ausgestattet.

Für unbegleitete Minderjährige im Alter von 5 bis 11 Jahren gibt es eine spezielle Lounge u.a. mit kostenlosem W-LAN und Unterhaltungsprogrammen. Ein Emirates-Teammitglied holt das Kind am Check-in Schalter ab, begleitet es durch den gesamten Flughafen und hilft bei der Sicherheitskontrolle bzw. den Einreiseformalitäten. Auch am Zielort wird das Kind von einem Teammitglied betreut und durch den Flughafen begleitet.

