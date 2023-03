Neue Condor Flüge ab Berlin

Pünktlich zu den Herbstferien in Berlin und Brandenburg kommt Condor mit einem attraktivem Flugangebot in die Hauptstadtregion zurück.

Die deutsche Fluggesellschaft fliegt dann gleich drei Destinationen im Mittleren Osten und Afrika ab BER an. Die Airline wird dann zwei Flugzeuge vom Typ A320/A320neo fest ab BER einsetzen. Nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten geht es ab dem 23. Oktober 2023 fünfmal pro Woche. Hurghada in Ägypten wird bereits ab dem 21. Oktober 2023 ebenfalls fünfmal pro Woche angeflogen und nach Agadir in Marokko geht es einmal pro Woche ab dem 27. Oktober 2023. Insgesamt hebt Condor dann elfmal pro Woche am BER ab, um Fluggäste der Region mit der Welt zu verbinden. Die Flüge sind ab sofort buchbar und werden den gesamten Winterflugplan 2023/2024 angeboten.

Flugplan in der Übersicht

Hurghada (HRG) ab 21. Oktober immer montags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags

Dubai (DWC) ab 23. Oktober immer montags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags

Agadir (AGA) ab 27. Oktober immer freitags