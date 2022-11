Nachtarbeiten am EuroAirport

Von Mittwoch,2. bis Freitag 4. November und Montag 7. bis Donnerstag, 10. November 2022, ab 23.55 Uhr bis 5 Uhr werden am EuroAirport Nachtarbeiten an den Pisten und Betriebsstrassen gemacht.

Um einen sicheren Flugbetrieb zu gewährleisten und gemäss den internationalen und nationalen Rechtsvorschriften führt der Flughafen Arbeiten an den Pisten sowie den Betriebsstrassen in Pistennähe durch. Die Arbeiten finden in den Nächten von Mittwoch, 2. bis Freitag 4. November und Montag 7. bis Donnerstag, 10. November 2022, zwischen 23.55 Uhr bis 5 Uhr statt.

Die Arbeiten werden aus Sicherheits- und Flugbetriebsgründen in der Nacht durchgeführt, wenn der Flughafen geschlossen ist. Der EuroAirport setzt Massnahmen zur Lärmminderung ein, trotzdem können die eingesetzten Maschinen einen gewissen Lärm verursachen.

Die Daten und Zeiten der Arbeiten können sich aufgrund der Wetterbedingungen oder unvorhergesehener Ereignisse ändern.

Der EuroAirport entschuldigt sich im Voraus für eventuelle Unannehmlichkeiten.